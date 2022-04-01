لو هتشغل التكييف اتبع هذه الخطوات لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

مع بدء الارتفاع التدريجى بدرجات الحرارة، ولجوء العديد من المواطنين للاعتماد على تكييف الهواء، هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على كفاءة عالية وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

1- تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف قبل تشغيله، لأن تراكم الأتربة فى الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف ويستهلك كهرباء أكثر.

2- تأكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

3- يجب فحص مجارى الهواء من قبل فنى متخصص.

4- معاينة خطوط التبريد.

5- شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

6- تشغيل التكييف على درجة 25.

7- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

8- التاكد من غلق كل النوافذ و الأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.