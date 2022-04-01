اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أبريل 2022 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:00 ص
صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13% اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من اليوم الجمعة من ماكينات الصرف الآلى بزيادة المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.
 
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أنه تقرر صرف  زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.
 
وأشار عوض إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه، وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

التامينات

صرف معاشات ابريل

دزيادة المعاشات

علاوة زيادة المعاشات

اليوم السابع بلس

صرف المعاشات

المعاشات

زيادة المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الخميس، 29 أبريل 2021 01:00 م

"التأمينات" تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 ص

التأمينات تستأنف صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:00 م

التأمينات تؤكد استمرار صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:00 م

التأمينات تستأنف غدا صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

السبت، 17 أبريل 2021 01:00 م

"التأمينات" تواصل صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:00 م

التأمينات تصرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الخميس، 15 أبريل 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة