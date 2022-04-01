صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

كتب مدحت وهبة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من اليوم الجمعة من ماكينات الصرف الآلى بزيادة المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أنه تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأشار عوض إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه، وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.