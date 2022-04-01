انفجار فى منشأة صناعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية وسقوط جرحى

وكالات الأنباء

أدى انفجار فى منشأة صناعية فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى إصابة خمسة أشخاص، وإغلاق المدارس القريبة من الموقع.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، وقع الحادث فى شارع ثيرد ستريت فى مونتكلير، وسط مدينة لوس أنجلوس، وقال مسؤول فى الإطفاء للصحفيين إن بعض الإصابات نتجت عن حروق وشظايا.

وأضاف "نقل 4 أشخاص إلى المستشفى وتلقى شخص آخر العلاج في مكان الحادث"، مشيرا إلى "إخماد الحريق الناتج عن الانفجار".

وقالت إدارة الإطفاء، إن المنشأة تبدو وكأنها ساحة لإعادة تدوير المعادن.

من جهتها، أكدت دائرة مدارس أونتاريو- مونتكلير، أن الانفجار لم يكن له تأثير على مدارسها.