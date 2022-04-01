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الكرملين: تعزيز حدودنا الغربية لمنع أى طرف من مهاجمة روسيا

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:03 م
الكرملين: تعزيز حدودنا الغربية لمنع أى طرف من مهاجمة روسيا الكرملين
كتب أحمد عرفة

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قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إنها ستعزز حدود روسيا الغربية لنمنع أي طرف من مهاجمة روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلنت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية، لويجي دي مايو مصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها 900 مليون التزاما منها بشأن تنفيذ العقوبات على الكرملين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

 

وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية “نحن نفي بصرامة بالتزاماتنا الدولية بشأن العقوبات، وبالتالي أيضًا بشأن مصادرة ممتلكات في إيطاليا لأشخاص مدرجين على القائمة، والتي لا تقتصر على الأصول المنقولة، حتى الآن نتحدث عن قيمة إجمالية تبلغ حوالى 900 مليون يورو.

 

وأضاف دي مايو: "تحركنا دائما بشكل فوري وصارم، وسوف نستمر في ذلك".

 

وكان  دي مايو إن شهراً واحداً قد مضى من الحرب التي شنها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، وقد "تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص، وأودت بحياة 135 طفلاً".

 


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