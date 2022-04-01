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الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:59 م
الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للشعب المصرى والأمة الإسلامية بأسمى التهانى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال الرئيس السيسى فى منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":

"أتقدم للشعب المصرى والأمة الإسلامية بأسمى التهانى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله فى هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالى مصر.

حفظ الله مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير".

 

السيسي

 


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