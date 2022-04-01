الخزانة الأمريكية: روسيا "محاصرة" وهى فى طريقها لتصبح اقتصادا مغلقا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن روسيا "محاصرة"، وهي في طريقها لتصبح اقتصادا مغلقا، موضحة أن روسيا ستعانى كونها غير جاهزة للاقتصاد المغلق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن مارتين جريفيث، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، سيتوجه إلى موسكو يوم الأحد، ثم سيزور كييف، موضحا أن هذا يعني أننا لم نترك الجهود لوقف المواجهة في أوكرانيا وفي أي منطقة أخرى بالعالم.

وفى وقت سابق أعلنت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية، لويجي دي مايو مصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها 900 مليون التزاما منها بشأن تنفيذ العقوبات على الكرملين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية: "نحن نفي بصرامة بالتزاماتنا الدولية بشأن العقوبات، وبالتالي أيضًا بشأن مصادرة ممتلكات في إيطاليا لأشخاص مدرجين على القائمة، والتي لا تقتصر على الأصول المنقولة، حتى الآن نتحدث عن قيمة إجمالية تبلغ حوالى 900 مليون يورو. وأضاف دي مايو: "تحركنا دائما بشكل فوري وصارم، وسوف نستمر في ذلك".

وكان دي مايو إن شهراً واحداً قد مضى من الحرب التي شنها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، وقد تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص، وأودت بحياة 135 طفلاً.