الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة امتد لعقارين فى بولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مخزن خردة وأخشاب وامتد لمنزل مجاور وسطح عقار بمنطقة بولاق أبو العلا دون وقوع أى إصابات، ويتم إجراء عمليات تبريد الحريق تحسبا لاندلاع النيران مرة آخرى بالمكان.

وانتقل رجال المعمل الجنائى وفريق من النيابة لموقع حريق مخزن خردة وأخشاب وأسطح عقارين بمنطقة بولاق أبو العلا، لحصر الخسائر والأسباب التى أدت الى اشتعال النيران بالمكان، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة عمليات إطفاء الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مبنى وسطح عقارين بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.