اليوم السابع
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البنتاجون يعلن عن إلغاء تجربة صاروخ نووى لتجنب "سوء التفسير" الروسى

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:00 م
البنتاجون يعلن عن إلغاء تجربة صاروخ نووى لتجنب "سوء التفسير" الروسى البنتاجون
كتبت: نهال أبو السعود

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قال مسئولون في البنتاجون، إنه تم إلغاء تجربة لإطلاق صاروخ يمكنه نقل رؤوس حربية نووية إلى روسيا، لتجنب "سوء التفسير" من قبل موسكو، وفقا لشبكة أن بي سي.

وقال المسئولون، إن الإطلاق التجريبي لمركبة مينوتمان 3 أُلغي بسبب مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعتبرها تصعيدية، شكلت صواريخ مينوتمان جوهر القدرة النووية الأرضية للولايات المتحدة لمدة 60 عامًا.

ووفقا للتقرير، تم تأجيل الإطلاق بالفعل مرة واحدة في مارس، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتم في وقت لاحق خلال شهر أبريل.

قال نائب السكرتير الصحفي للبنتاجون، تود بريسيلي ، في بيان لشبكة NBC News: "ألغت قيادة القوات الجوية مؤخرًا الرحلة التجريبية المخططة بشكل روتيني لصاروخ LGM-30G Minuteman III وتم تأخير الإطلاق في السابق بسبب الإفراط في الحذر لتجنب سوء التفسير أو سوء الفهم أثناء الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا."

في 2 مارس ، عند إعلانه أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بالتأجيل ، قال السكرتير الصحفي للبنتاجون ، جون كيربي ، إن أوستن أراد أن يُظهر أن الولايات المتحدة "قوة نووية مسؤولة" مع "عدم وجود نية للانخراط في أي أعمال يمكن أن يساء فهمها".

يختبر سلاح الجو عمومًا أربعة صواريخ Minuteman III سنويًا من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا. يتم التخطيط للاختبارات بأشهر وحتى سنوات مقدمًا ، ومن النادر جدًا إلغاء أو تأجيل أحدها بسبب مخاوف من أن يكون الإطلاق استفزازيًا.


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