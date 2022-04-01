الأمن الفيدرالى الروسى يعتقل 10 إرهابيين فى 9 مناطق بالبلاد

وكالات الأنباء

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى 10 مسلحين من أنصار "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، فى تسع مناطق روسية.

وجاء فى بيان السلطات حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "أوقف جهاز الأمن الروسي، بدعم من الحرس الروسي، في جمهوريات باشكورتوستان، وداغستان، وإنغوشيتيا، وإقليم كراسنودار، وأستراخان، وفولغوغراد، ونوفوسيبيرسك، وتولا، وتيومن، أنشطة 10 عناصر تابعين لهيئة تحرير الشام.

وأفاد مكتب الأمن الفيدرالى أنه، بعد عمليات التحقق، تبين "أن الإرهابيين قاموا بإنشاء شبكة أقاليمية واسعة لجمع الأموال وتكديسها وتحويلها إلى حسابات وبطاقات مصرفية مسجلة لأطراف ثالثة، وستوجه هذه الأموال المتلقاة بذريعة الصدقات لتلبية احتياجات المسلحين في منطقة إدلب التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا".

وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط وسائل الاتصال وأدوات الدفع وغيرها من المواد الوثائقية التي تؤكد أنشطتهم غير القانونية. وتتواصل عمليات التحقيق مع الموقوفين.