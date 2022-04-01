افتتاح المعرض الطلابى "تصميم أزياء مسرحية تاريخية" بفنون جميلة الزمالك.. صور

كتبت – منى فهمى

افتتح الدكتور عمرو سامى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشؤون البيئة والمجتمع، معرض (تصميم أزياء مسرحية تاريخية) لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الديكور شعبة مسرح وسينما وتليفزيون، بالكلية فى الزمالك، برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وبإشراف الدكتورة رضوى العشماوى، المدرس بقسم الديكور، والمهندسة إيمان حسين، المدرس المساعد بقسم الديكور. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية.



افتتاح معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك

تم تنظيم حفل افتتاح معرض (تصميم أزياء مسرحية تاريخية) لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الديكور شعبة مسرح وسينما وتليفزيون، بحضور الدكتور أحمد حسنى، الأستاذ بقسم الديكور، والدكتورة داليا فؤاد راغب، الأستاذ بقسم الديكور، والدكتورة عبير مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الديكور، والدكتورة صفاء فهمى، المدرس بقسم الديكور، وعماد الدين محمد، مدير قسم العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والعديد من الطلاب والطالبات المهتمين بالحركة الفنية.



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك

وعن فكرة المعرض الطلابى (تصميم أزياء مسرحية تاريخية)، قالت الدكتورة رضوى العشماوى، المدرس بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، إنه تم تصميم أزياء مسرحية لشخصيات تاريخية مستوحاة من إحدى الحضارات القديمة، وتم عمل معالجة حديثة للتصميمات لتتناسب مع العروض المسرحية، وتم تنفيذ الأزياء وقطع الحلى وأغطية الرأس والأحذية، كما قام الطلاب بعمل تصور لإضاءات ولقطات مصورة فى أماكن خارجية، وتحت إضاءات مسرحية لإظهار الأزياء فى حالات درامية.



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك

ويهدف المشروع لتدريب الطلاب على التعرف على كيفية تصميم وتنفيذ زى مسرحى معاصر مستوحى من طراز تاريخى، والتعرف على الخامات المتاحة للتنفيذ الفعلى، كما يهدف للتفاعل بين الطلاب من خلال عملهم فى مجموعات، مما يؤهلهم لسوق العمل عند التخرج.



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك

معرض (تصميم أزياء مسرحية تاريخية) يُعرض بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، ويستمر المعرض لمدة أسبوع، بناءًا على توجيهات الدكتور عمرو سامى، عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث وصفوا المعرض بالعمل الإبداعى، وأشادوا بما قدمه الطلاب، وقدموا الشكر والتقدير لهم، ولكل من ساهم فى هذا المعرض من أعضاء هيئة التدريس بقسم الديكور ليظهر بهذه الصورة المشرفة .



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة







تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



تصميم أزياء مسرحية لشخصية تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



تصميم أزياء مسرحية لشخصيات تاريخية مستوحاه من إحدى الحضارات القديمة



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض تصميم أزياء مسرحية تاريخية بفنون جميلة الزمالك