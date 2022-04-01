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استراليا ترسل دعما عسكريا إلى أوكرانيا تلبية لطلب زيلينسكى

الجمعة، 01 أبريل 2022 10:04 ص
استراليا ترسل دعما عسكريا إلى أوكرانيا تلبية لطلب زيلينسكى سكوت موريسون
كانبرا (أ ش أ)

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أعلن رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز "بوشماستر"، وذلك بناء على طلب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
 
وقال موريسون - في تصريح للصحفيين، أوردته صحيفة (سيدني مورننج هيرالد) الاسترالية، اليوم الجمعة - "نرسل بالفعل أسلحتنا وذخائرنا ومساعدتنا الإنسانية إلى أوكرانيا. والآن سنرسل إليها ناقلات "بوشماستر" للجند".
 
وأشار إلى أن نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيتم بناء على طلب رئيسها الذي توجه أمس بنداء إلى نواب البرلمان الاسترالي الفيدرالي.
 
ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون، أن وزارته تقوم حاليا بـ "بحث المسائل اللوجستية وحل كيفية إرسال 3 أو 4 ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا".
 
وأضاف "لقد حددنا المركبات التي سيكون من الممكن إرسالها (إلى أوكرانيا). وندرس حاليا إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك بسرعة".

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