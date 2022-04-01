اليوم السابع
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الجمعة، 01 أبريل 2022 08:37 م
أكرم القصاص
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إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الجمعة، 01 أبريل 2022 05:49 م
إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 12 شخصا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق دمو بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أمام مساكن دمو الجديدة فى مركز الفيوم.

 

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطنا فى الحادث وهم: أحمد عيد إبراهيم 30 سنة، وهشام شعبان عبد القوى 30 سنة، وإسراء عادل عيسى 25 سنة، ومحمد حسين على 25 سنة، وحسام الدين محمد عبد الباقى 47 سنة، وسعيد عبد العظيم محمد 43 سنة، وعاطف محمد أمين 50 سنة، ومحمد أحمد أحمد 20 سنة، وأدهم على أحمد 59 سنة، وأحمد محمد شندى 52 سنة، ونبوى عراقى عبد اللطيف 55 سنة، وخميس حسين عبد الجواد 65 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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