اليوم السابع
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الجمعة، 01 أبريل 2022 08:39 م
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مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها فى تصادم سيارة وتوك توك بكفر الشيخ

الجمعة، 01 أبريل 2022 05:40 م
مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها فى تصادم سيارة وتوك توك بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها وشقيقتها بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة جامبو بتوك توك بكوبري السكنة على رافد الطريق الدولي كفرالشيخ بلطيم، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الطفلة والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

 

تلقت غرفة العمليات، وإزالة الأزمات بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو بتوك توك بكوبري السكنة على رافد الطريق الدولي كفرالشيخ بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

 

وتبين مصرع إسراء طه الدسوقي، 15 سنة، نتيجة توقف في عضلة القلب، وإصابة آمال محمد المزاحى 45 سنة بتوقف فى عضلة القلب وتم عمل إنعاش قلبى لها، وسمر طه الدسوقي 8 سنوات باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من الطلمبات، جارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.


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