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أوكرانيا تعلن إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص اليوم الجمعة عبر الممرات الإنسانية

الجمعة، 01 أبريل 2022 08:44 م
أوكرانيا تعلن إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص اليوم الجمعة عبر الممرات الإنسانية أوكرانيا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت أوكرانيا عن إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص اليوم الجمعة عبر الممرات الإنسانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين دميتري بيسكوف، أن سلاح الجو الأوكراني قصف منشأة نفطية في مقاطعة بيلغورود بجنوب غرب روسيا المجاور للحدود الأوكرانية قد يؤثر سلبا على سير المفاوضات بين موسكو وكييف، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردا على سؤال عما إذا كان القصف الأوكراني للمنشأة الروسية المذكورة تصعيدا، قائلا إنه لا يمكن اعتباره خطوة تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة التفاوض بين موسكو وكييف.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلِغ بتفاصيل الحادث، مضيفا أن القائم بأعمال وزير الطوارئ ألكسندر تشوبريان توجه إلى بيلغورود بغية إعادة تنظيم سلاسل الإمداد بالوقود، وتفادي أي تأثير عليها نتيجة للحادث، لافتا إلى أن تفوق القوات المسلحة الروسية في الجو خلال عمليتها في أوكرانيا يمثل حقيقة مطلقة.


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