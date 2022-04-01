ألمانيا تُصادق على تسليم ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا

كتب محمد جمال

صادق مجلس الوزراء الألمانى على تسليم ناقلات جند مدرعة كانت تملكها سابقا ألمانيا الشرقية ويستخدمها الآن الجيش التشيكى، إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتبت صحيفة "Welt am Sonntag" فى موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة أن الحديث يدور عن 58 ناقلة جند مدرعة من طراز "PbV-501"، كانت ناقلات الجند هذه تستخدم فى جيش ألمانيا الموحدة بعد توحيد ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وفى نهاية التسعينيات من القرن الماضى تم تسليمها إلى السويد التى باعتها فيما بعد لشركة دفاعية تشيكية.

وتنص القوانين الألمانية على أن بيع المعدات العسكرية التى كانت تستخدم فى الماضى فى الجيش الألمانى، إلى دولة ثالثة لا يمكن إلا بعد مصادقة الحكومة الألمانية الحالية عليه. ولأول مرة تمت مناقشة نقل ناقلات الجند المدرعة هذه إلى دولة ثالثة فى عام 2019، لكن برلين لم توافق على ذلك.

ووافقت الحكومة الألمانية فى 26 فبراير الماضى لأول مرة على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وقررت برلين إرسال 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينجر" إلى كييف.

وفى ذلك اليوم بالذات، ظهرت معلومات تفيد بأن ألمانيا سمحت لهولندا وإستونيا بإرسال أسلحة ألمانية قديمة إلى أوكرانيا، واتضح فى 2 مارس الماضى أن الأسلحة التى وعدت بها برلين لكييف تم تسليمها إلى أوكرانيا. وأفادت وكالة "DPA" فى 3 مارس الماضى بأن السلطات الألمانية تخطط لتزويد أوكرانيا بـ 2,7 ألف صاروخ مضاد للطائرات.