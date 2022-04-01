أسعار الذهب فى مصر تنخفض 5 جنيهات للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 970 جنيهًا

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجع 5 جنيهات للمرة الثانية بالسوق المصري، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- هبوطًا من 975 جنيهًا للجرام إلى 970 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية اضطرابات في سعر الذهب في البورصة العالمية لتتحرك في قناة سعرية بين 1923 دولارا إلى 1944 دولارا.



أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 830 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 970 جنيهًا للجرام.

عيار 24 يسجل 1108 جنيهًا.

الجنيه الذهب 7760 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم تراجعت من 975 جنيها للجرام إلى 970 جنيها للجرام بانخفاض بلغ حوالي 5 جنيهات، لكن هذه الأسعار قابلة للتغير بسرعة على مدار الساعة، حيث يتأثر الذهب بقوة الدولار وعوامل أخرى.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبرى تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.