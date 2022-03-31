“البحوث الإسلامية” يعلن أسماء المرشحين للابتعاث الخارجى لدول العالم بشهر رمضان

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم لشهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد انتهاء مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن اختبارات المبعوثين اعتمدت على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة لم تقتصر على التحريري فقط، وإنما أعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك في دول العالم المختلفة.

أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية؛ وعرض حقيقة الدين الإسلامي بعيداً عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

كما يمكن للمتقدمين التعرف على أسماءهم من خلال الدخول على بوابة الأزهر والمتاح عبر الرابط الآتي: https://www.azhar.eg/query?fid=169