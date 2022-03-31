اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 مارس 2022 07:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

“البحوث الإسلامية” يعلن أسماء المرشحين للابتعاث الخارجى لدول العالم بشهر رمضان

الخميس، 31 مارس 2022 04:56 م
“البحوث الإسلامية” يعلن أسماء المرشحين للابتعاث الخارجى لدول العالم بشهر رمضان مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم لشهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد انتهاء مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن اختبارات المبعوثين اعتمدت على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة لم تقتصر على التحريري فقط، وإنما أعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك في دول العالم المختلفة.
 
أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية؛ وعرض حقيقة الدين الإسلامي بعيداً عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.
 
كما يمكن للمتقدمين التعرف على أسماءهم من خلال الدخول على بوابة الأزهر والمتاح عبر الرابط الآتي: https://www.azhar.eg/query?fid=169
 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

المبعوثين بالخارج

الابتعاث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفتي الجمهورية ينعى نقيب المحامين وعضو مجمع البحوث الإسلامية رجائي عطية

السبت، 26 مارس 2022 01:15 م

مجمع البحوث الإسلامية يعلن برنامجًا دعويًا شاملًا فى شهر رمضان المعظم.. خطة دعوية مكثفة لوعاظ الأزهر وواعظاته على مدار الشهر.. وعقد دروس ولقاءات ميدانية.. وإطلاق 20 برنامجا إلكترونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعى

السبت، 12 مارس 2022 06:00 م

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم بيع الذهب بالتقسيط

السبت، 05 مارس 2022 09:00 ص

مجمع البحوث الإسلامية: البعثة الأزهرية بأوكرانيا بخير وعددهم 3 وعاظ

الثلاثاء، 01 مارس 2022 12:00 ص

عضو مجمع البحوث الإسلامية يكشف معنى حق "الكد والسعاية"

الإثنين، 21 فبراير 2022 06:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة