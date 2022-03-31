مصرع عاملين سقطا داخل حفرة فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى عاملان بقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، مصرعهما عقب سقوطهما داخل حفرة ليلًا تركت مفتوحة بعد تنفيذ أعمال إصلاحات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمانهما ونقلهما إلى ثلاجة مستشفى أجا المركزى.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية نوسا البحر لمأمور مركز شرطة أجا يفيد بسقوط شخصين داخل حفرة مغمورة بالمياه بالقرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وقوات الحماية المدنية وجرى انتشال جثامين المتوفين.

وبالفحص تبين مصرع كل من: "إبراهيم ح ح س، 45 سنة، ونجل عمه "مصطفى ع ح 25 سنة، ونقلهما إلى ثلاجة مستشفى أجا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد عدد من شهود العيان فى محضر الشرطة، أنه أثناء سير المتوفين ليلًا ولعدم وضوح الرؤية سقطا فى حفرة مغمورة بالمياه كانت تركت مفتوحة نتيجة وجود أعمال صيانة بالقرية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتصريح بدفن الجثامين.