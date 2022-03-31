ضبط شخص فتح طفاية حريق خاصة بالسكة الحديد وفرغها داخل القطار أثناء سيره

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بالعبث بطفاية حريق يدوية خاصة بأحد القطارات، وفتحها وتفريغ محتواها داخل القطار أثناء سيره بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، "دون حدوث إصابات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور.
ضبط شخص فتح طفاية حريق خاصة بالسكة الحديد وفرغها داخل القطار أثناء سيرهالخميس، 31 مارس 2022 07:04 م
قطار - صورة أرشيفية
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