اليوم السابع
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الخميس، 31 مارس 2022 10:39 م
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ضبط شخص فتح طفاية حريق خاصة بالسكة الحديد وفرغها داخل القطار أثناء سيره

الخميس، 31 مارس 2022 07:04 م
ضبط شخص فتح طفاية حريق خاصة بالسكة الحديد وفرغها داخل القطار أثناء سيره قطار - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد إبراهيم

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تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بالعبث بطفاية حريق يدوية خاصة بأحد القطارات، وفتحها وتفريغ محتواها داخل القطار أثناء سيره بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، "دون حدوث إصابات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور.


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اخبار الحوادث

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