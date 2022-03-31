ترامب يحذر من تداعيات قرار بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا من احتياطيات بلاده

كتب محمد جمال

حذر الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، من تداعيات قرار الرئيس جو بايدن، سحب مليون برميل نفط يوميا من احتياطيات بلاده لتغطية العجز الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا، وقال ترامب فى بيان، أنه “قام ببناء احتياطى النفط الخاص بالولايات المتحدة خلال فترة إدارته، بعد أن ظل فارغا تماما لمدة 50 عاما".

وأضاف: "بعد 50 عاما من كونها فارغة تقريبا، قمت ببناء احتياطياتنا النفطية خلال فترة إدارتى، وجعل أسعار الطاقة المنخفضة إلى ممتلئة 100 بالمئة”.

وتابع: “إنها تسمى الاحتياطيات الوطنية الاستراتيجية، وهى لم تكن ممتلئة منذ عقود عديدة، وفى الواقع، لقد كانت فى الغالب فارغة".

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، استخدام الرئيس الأمريكى جو بايدن ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطيات النفط على مدى ستة أشهر لمواجهة الارتفاع فى أسعار الطاقة بعد العملية الروسية فى أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن قرار الإفراج عن النفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى الأمريكى الذى يبدأ فى مايو المقبل، بمتوسط متوقع يبلغ مليون برميل يوميا، اتخذه بايدن بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء.

فيما صرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إلى صحيفة "وول ستريت جورنال": "هذه البراميل ستكون جسرًا فى زمن الحرب للإنتاج الأمريكى الإضافي".

بالإضافة إلى هذا القرار ، دعت الإدارة الأمريكية الكونجرس أيضًا إلى تمرير تشريع يطالب الشركات بدفع رسوم على الآبار من عقود إيجارها للأراضى العامة التى لم تستخدمها منذ سنوات.