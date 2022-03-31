المعاينة : اختلال عجلة القيادة من السائق وراء انقلاب ميني باص بطريق إسكندرية الصحراوي

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حادث انقلاب مينى باص بطريق إسكندرية الصحراوى ، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلابه ونتج عنه إصابة 9 اشخاص وهم " عادل عبد الناصر 33 سنة – حذيفة خالد 31 سنة – محمد مجدى 30 سنة – محمد جمال 17 سنة – ياسر فتحى 53 سنة – شخص مجهول مصاب ببتر في الساق- أحمد أسامة 32 سنة – هند حسنى 35 سنة – محمود عبد المحسن 51 سنة ونقلوا الى مستشفيات الهرم وزايد التخصصى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وكان حادث وقع بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بعد انقلاب مينى باص أعلي بسبب اختلال عجلة القيادة من الساىق، مما أدي الي ظهور كثافات مرورية للقادم من حازم حسن اتجاه مناطق الهرم وفيصل، وانتقل رجال المرور الي المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالي بوقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الي المكان وتبين إصابة 9 اشخاص ونقلوا جميعهم الي المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.