اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنئ المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

الخميس، 31 مارس 2022 04:42 م
البابا تواضروس يهنئ المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أشار إلى أن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة وأن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها أن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

 

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، أن قداسته واصل تهنئته لكل الإخوة والأحباء والمسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما مد قداسته التهنئة باسم الكنيسة لكافة الدول الإسلامية.

 

ولفت في ختام تهنئته أن الصوم المقدس لدينا (في الكنيسة القبطية) يستمر لحوالي شهر مقبل ويتزامن ما يتبقى منه مع شهر رمضان.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

شهر رمضان

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