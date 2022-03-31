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الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال الأسبوع المقبل

الخميس، 31 مارس 2022 06:28 م
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال الأسبوع المقبل الأرصاد - أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجارى شهد ارتفاع تدريجياً في درجات الحرارة، بينما بداءً من غد الجمعة سيشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وترتفع أكثر السبت المقبل لتصل لـ 36 درجة خلال فترة النهار ، وتابعت:"ستكون شديدة الحرارة خلال ساعات النهار وباردة خلال ساعات الليل".
 
ونصحت "منار غانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة "dmc"،كافة المواطنين اتباع الحذر وعدم تخفيف الملابس بشكل كبير كون درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل بشكل ملحوظ، وتابعت:" 15 درجة مئوية الفارق بين درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل".
 
ومن حيث متى يتخلى المصريين عن الملابس الشتوية، قالت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إنه عقب أعياد شمس النسيم نبدأ تغيير الملابس الشتوية وارتداء الملابس التي تناسب فصل الربيع.

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