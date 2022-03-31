أمن الجيزة يكثف تحرياته لكشف ملابسات مقتل شخص داخل مسكنه فى أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة برأسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على المجني عليه مصابا برأسه، نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي قررت تشريحها، والتصريح بدفنها، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية المتهم، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.