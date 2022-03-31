أسماء الـ11 مصابا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأعلنت غرفة العمليات بمديرية الصحة أسماء المصابين من خلال التقرير الطبي بمستشفى بلطيم المركزي، نتيجة حادث انقلاب ميكروباص بطريق بربحري امام شركة الكهرباء، إصابة كل من أحمد ممدوح الجندي، 25 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيسر، بلطيم، ومحمود عبد العزيز السيد، 28 سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام أحمد عبد السلام، 21 سنة، الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد توفيق حسب الله 27 سنة، بلطبم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد السيد محمد، 20 سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم محمد الشرنوبي، 28 سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وياسمين إبراهيم يوسف، 27 سنة، الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووردة سليمان علي، 38 سنة، الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورواية عبد السلام يسري 40 سنة، بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات متعددة بالجسم، اسكندرية، وسميحة كمال محمود، 22 سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومنى زكريا السيد، 25 سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالات تتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وغرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ، أعلنت عن تلقيها إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ببر بحري على الطريق الدولي الساحلي أمام شركة الكهرباء، وتبين إصابة 11 شخصا، وهرعت 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين، وجاري نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأعلنت غرفة العمليات بمديرية الصحة رفع حالة الطوارئ بالمستشفى.