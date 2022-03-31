اليوم السابع
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إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى

الخميس، 31 مارس 2022 06:08 م
إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 11 شخص بإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الساحلى، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وغرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ببر بحري على الطريق الدولي الساحلي، وتبين إصابة 11 شخصا، وهرعت 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين.

وجاري نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأعلنت غرفة العمليات بمديرية الصحة رفع حالة الطوارئ بالمستشفى.


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