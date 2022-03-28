‫ تقرير: إزالة 206 مخالفات على المجارى المائية فى 6 محافظات

كتبت ــ أسماء نصار

شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية حملة لإزالة التعديات نفذت خلالها 205 قرارات إزالة للتعديات الموجودة على المجارى فى 6 محافظات " أسيوط - بنى سويف - الدقهلية - البحيرة - الفيوم - الغربية".

أوضح تقرير الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى المختلفة لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث.

وكانت الحكومة قد أطلقت حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ووزير الرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى، وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.

كما تم اعداد وثيقة لحماية النيل، ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهرالنيل وحظر التعدى على حرمه، حيث أكدت على أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.