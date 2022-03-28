نقابة المحامين تقيم سرادقا لتلقى العزاء فى وفاة النقيب رجائى عطية

كتب محمد السيد

تقييم النقابة العامة للمحامين، سرادق بمقرها بشارع رمسيس، لتلقى العزاء فى النقيب رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وكانت أسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت من قبل عن إقامة مراسم عزاء له، مساء اليوم الاثنين، بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين، أعلنت الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.

ووضعت النقابة العامة للمحامين، الشارات السوداء على مبناها بشارع رمسيس، حدادا على النقيب الراحل رجائى عطية الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.