اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 مارس 2022 07:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 28 مارس 2022 07:00 ص
اليوم.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظنى الإسكندرية وأسوان  .

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

 


الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دورات للجمعيات الأهلية لتسهيل وصول التمويلات متناهية الصغر إلى قرى حياة كريمة

الأحد، 27 مارس 2022 11:08 ص

الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة فى الإسكندرية وأسوان

الأحد، 27 مارس 2022 12:29 م

التنمية المحلية تبدأ دورة رفع كفاءة رؤساء المدن والمراكز بمحافظات حياة كريمة

الأحد، 27 مارس 2022 01:18 م

رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

الأحد، 27 مارس 2022 02:20 م

حياة كريمة بدمياط.. انطلاق قافلة طبية بقرية أم الرضا والكشف والعلاج مجانا

الأحد، 27 مارس 2022 03:10 م

محافظ الدقهلية يبحث توافر الأراضى لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن حياة كريمة

الأحد، 27 مارس 2022 03:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة