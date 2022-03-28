الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات

كتب ـ على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، فى المحافظات، حيث توزع الوزارة من خلال المشروع، 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجيزة- الدقهلية- الغربية بواقع 4 أطنان لمحافظة الجيزة و3 أطنان لكل من محافظتى الدقهلية- الغربية وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.

وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 205 أطنان من اللحوم بمحافظات القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادى الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق توزيع 100 طن من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن دورها المجتمعى، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه سيتم بدء التوزيع غدا الأحد، وحتى السبت 2 أبريل المقبل.