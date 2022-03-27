نقيب المهندسين يلتقى الوفد الليبى الممثل للغرفة التجارية الاقتصادية

كتبت آية دعبس

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بالوفد الليبى الممثل للغرفة التجارية الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، والغرف التجارية لمدينتى بنغازى ودرنة، مؤكدًا استعداد النقابة لتقديم كامل العون للأشقاء الليبيين، وقال: "مستعدون لتقديم أفضل الخبرات الهندسية وكافة أوجه التعاون للجانب الليبي، مشيرًا إلى أنه دائم التواصل مع زملائه بنقابة المهندسين فى ليبيا".

وأضاف النبراوى،: "لدينا كافة الخبرات الهندسية المتميزة من استشاريين وشركات هندسية متخصصة قادرة على المشاركة الإيجابية الكبيرة فى إعادة إعمار بنغازى ودرنة".

وأكد نقيب المهندسين، على عمق العلاقات المصرية الليبية على مدى التاريخ.. وقال: "مصر لها امتداد إفريقي.. ونقابة المهندسين إحدى أذرع الدولة المصرية، والنقابة مستعدة لتنظيم دورات تدريبية لمهندسى ليبيا، ولدينا أكثر من معمل متخصص للتدريب، والتى عقدت من قبل دورات تدريبية ناجحة لمهندسى عدة دول إفريقية".

وكشف الوفد الليبى خلال اللقاء عن تنظيم أول معرض لشركات التشييد والبناء المصرية فى ليبيا خلال مايو القادم، كما قدم الوفد الليبى تهانيه للمهندس طارق النبراوي، بمناسبة توليه قيادة نقابة المهندسين للمرة الثانية، متمنيًا له دوام التوفيق.