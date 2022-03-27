الأوقاف تكشف ضوابط التراويح وموائد الرحمن والدروس الدينية بالمساجد.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "يويتوب"، أوضح خلاله ضوابط صلاة التراويح في المساجد، وأداء الدروس الدينية بالمساجد وإقامة موائد الرحمن ، وذلك على خلفية قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء.

وقال جمعة: "نؤكد على إقامة صلاة التراويح، بنفس ضوابط العام الماضى، وأن يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وأن تكون في حدود نصف ساعة تقريبا مع الالتزام بالوقت المحدد وموضوع خطبة الجمعة".

وأضاف جمعة: "درس العصر وخاطرة التراويح، مع التأكيد على أن يكون درس العصر في حدود 10 دقائق، وخاطرة التراويح ما بين 5 إلى 7 دقائق"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وافقت أيضا على فتح دور المناسبات بدءا من الجمعة 1 أبريل، وكذلك وافقت اللجنة على إقامة موائد الرحمن مع التأكيد على التوسع فيها، مشددا على أهمية الحفاظ على نظافة المساجد وقدسيتها وتكون الموائد في ملحقات المساجد ما أمكن ذلك، والحصول على تصريح مسبق من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد.

ويعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية بعد غدٍ الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، حيث وجهت وزارة الأوقاف مديري المديريات التواجد قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.