وزير الأوقاف يجتمع بمديرى المديريات الإقليمية الثلاثاء استعدادا لشهر رمضان

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا بمديرى المديريات الإقليمية بعد غدٍ الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

ووجهت وزارة الأوقاف مديرى المديريات التواجد قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان، مع تأكيد الوزارة على ما أكدت عليه من قبل أن يكون درس العصر فى حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.

وتابع جمعة فى تصريحات له اليوم:" كما وافقت اللجنة على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة".

ووافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها، وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسئولة عن إقامتها فى الأماكن العامة وبتصريح منها.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.