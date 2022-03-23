للأمهات .. كل ما تريدين معرفته عن قصور الغدة الدرقية الخلقي عند الرضع

كتبت - ميرفت رشاد

يشير قصور الغدة الدرقية الخلقي إلى نقص هرمون الغدة الدرقية الموجود عند الولادة، يمكن أن تؤدي العيوب الجينية أو نقص اليود لدى الأمهات إلى مشاكل في نمو الغدة الدرقية أو في إنتاج هرمون الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى حدوث هذه الحالة، عادةً ما تحدد اختبارات فحص حديثي الولادة قصور الغدة الدرقية الخلقي، في حين أن الأطفال لا يعانون عادة من علامات أو أعراض قصور الغدة الدرقية عند الولادة ، فقد تكون هناك أدلة يمكن التعرف عليها يمكن للوالدين البحث عنها، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

العلامات والأعراض

لا يعاني معظم الأطفال حديثي الولادة المصابين بقصور الغدة الدرقية الخلقي من أي علامات أو أعراض للحالة، هذا بسبب وجود بعض هرمون الغدة الدرقية للأم أو وظيفة الغدة الدرقية المتبقية.

تتضمن بعض العلامات والأعراض التي قد يعاني منها طفلك ما يلي:

زيادة الوزن عند الولادة

زيادة محيط الرأس

الخمول (نقص الطاقة ، النوم معظم الوقت ، الشعور بالتعب حتى عند الاستيقاظ)

حركة بطيئة

صرخة أجش

مشاكل التغذية

إمساك مستمر ، انتفاخ أو امتلاء المعدة

تضخم اللسان

جلد جاف

انخفاض درجة حرارة الجسم

تضخم الغدة الدرقية

وجه سمين

الأطراف الباردة

فتق (بارز) في سرة البطن

تشخيص:

غالبًا ما يتم اكتشاف قصور الغدة الدرقية الخلقي عن طريق فحص دم حديثي الولادة مع اختبار وخز الكعب الذي يتم إجراؤه في غضون أيام قليلة من الولادة، عادة ما تتم متابعة الاختبار الروتيني في غضون أسبوعين إلى ستة أسابيع بعد الولادة.يشمل فحص حديثي الولادة للكشف عن أمراض الغدة الدرقية ما يلى:

هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH): يتراوح معدل حديثي الولادة الطبيعي من 1.7 إلى 9.1 ملي مولاري لكل لتر. المستويات العالية تدل على قصور الغدة الدرقية.

هرمون الغدة الدرقية (T4): معدل حديثي الولادة الطبيعي هو 10 ميكروجرام لكل ديسيلتر (129 نانومول لكل لتر). تدل المستويات المنخفضة على قصور الغدة الدرقية.

العلاج

إذا لم يتم علاج المولود من قصور الغدة الدرقية الخلقي ، فقد يؤثر ذلك سلبًا على التطور البدني والمعرفي والعصبي، إلى جانب إدارة الحالة من خلال استخدام الأدوية.