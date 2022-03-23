تعرف على الفوائد الصحية للفجل ..منها تقوية المناعة ومضاد للفطريات

كتبت - ميرفت رشاد

الفجل من الخضروات الجذرية وعضو في عائلة الكرنب، والمعروفة باسم عائلة الخردل، ويعتقد أن للجذر اللاذع بعض القيمة الطبية، لهذا السبب، يتم تناوله أحيانًا كمكمل غذائي أو يتم زيادته عمدًا في النظام الغذائي لتحقيق فوائده الصحية العديدة، عندما يتلف الجذر، فإنه يطلق زيوت الخردل، وهي مصنوعة من مركبات طبيعية تسمى الجلوكوزينات، من المعروف أن للجلوكوزينولات مجموعة متنوعة من الوظائف البيولوجية، وهنا تأتي القيمة الطبية للفجل الحار، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".



الفجل غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة بما في ذلك:

الكالسيوم

الألياف الغذائية

حمض الفوليك

المنجنيز

المغنيسيوم

البوتاسيوم

فيتامين سي

الزنك

الفوائد الصحية للفجل :

يبطئ انتشار السرطان وخاصة في الكبد من خلال آليات متعددة على المستوى الخلوي.

تقليل الالتهاب وتحسين تصلب الشرايين (مرض التهابي مزمن) عن طريق منع أو تغيير المكونات المؤيدة للالتهابات في جهاز المناعة ، ​​وأكسيد النيتريك والبروستاغلاندين .

يعمل كعامل مضاد حيوي، وخاصة ضد بكتيريا الإشريكية القولونية.

يعمل كعامل مضاد للفطريات.

يعمل كمضاد للأكسدة ، ويمنع تكون الجذور الحرة المسببة للأمراض.

سرعة التئام الجروح، عند استخدامها موضعياً.



الآثار الجانبية المحتملة:

يأتي الفجل مع العديد من الآثار الجانبية المحتملة، والتي يجب أن تنتبه لها إذا كنت تتناولها بشكل طبي تشمل الآثار الجانبية المحتملة للفجل الحار ما يلي:

تهيج الجهاز الهضمي للأطفال دون سن 4 سنوات:

تهيج الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من قرحة في المعدة أو الأمعاء ، أو مرض التهاب الأمعاء ، أو التهابات في الجهاز الهضمي ، أو أمراض الجهاز الهضمي الأخرى، زيادة تدفق البول ، والتي يمكن أن تكون مشكلة لبعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكلى.

قصور الغدة الدرقية:

تصنف الخضراوات من عائلة الكرنب على أنها جوتروجينات ، مما يعني أنها يمكن أن تضعف وظيفة الغدة الدرقية ، خاصة إذا تم تناولها نيئة وبكميات كبيرة.

الفجل والحمل:

الفجل مصدر غني لحمض الفوليك ، خلال فترة في الحمل يجب اتباع نظام غذائي غني بحمض الفوليك يمكن أن يساعد في منع حدوث عيب خلقي خطير، ومع ذلك ، هذا لا يعني أن تناول الفجل الحار آمن أثناء الحمل، هذا بسبب زيت الخردل الذي يحتويه النبات وهو نفس المكون الذي يجعل رائحته قوية جدًا عند قطعه.