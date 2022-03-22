5 فوائد صحية لاستخدام زيت القرنفل ..منها علاج الأسنان وحب الشباب

كتبت - ميرفت رشاد

القرنفل هو نوع من التوابل المستخدمة في الطهي، غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وقد استخدم القرنفل في الطب الصيني التقليدي والطب الهندي القديم لتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب والمساعدة في الهضم، ويستخدم زيت القرنفل لقتل الطفيليات وصد الحشرات لاحتوائه على الأوجينول ، وهو مبيد جراثيم قوي ، بالإضافة إلى الكاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للميكروبات، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

ما هو استخدام زيت القرنفل؟

يُعرف القرنفل بشكل شائع على أنه نوع من التوابل المستخدمة في الطهي ، ولكن تم استخدامه أيضًا لعدة قرون لعلاج العديد من المشكلات الصحية، ثم إثبات بعض هذه الفوائد المحتملة من خلال البحث.

التغذية:



كتوابل ، يمنح القرنفل فوائد غذائية كبيرة وفقًا لبيانات التغذية ، تحتوي ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون على 30٪ من RDI من المنجنيز المعدني ، و 4٪ من RDI لفيتامين K ، و 3٪ من RDI لفيتامين C ، وكميات ضئيلة من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E كما أنه مصدر جيد للألياف، فيتامين ج والأوجينول كلاهما من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في إبطاء تطور الأمراض المزمنة، المنجنيز مهم لصحة العظام.

آلام الأسنان:

يُعتقد أن العديد من الفوائد الصحية لزيت القرنفل ناتجة عن آثاره المسكنة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، ربما يشتهر زيت القرنفل بكونه علاجًا لألم الأسنان وآلامها، في دراسة أجريت عام 2006 على 73 بالغًا ، على سبيل المثال ، وجد الباحثون أن الهلام الذي يحتوي على القرنفل يمكن مقارنته بالبنزوكائين (مخدر موضعي) في قدرته على تخفيف الألم الناتج عن الحقن في الفم. ﻿

قد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في القرنفل في تقليل بكتيريا الفم التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالطاعون والتهاب اللثة وتجويف الأسنان.

داء السكري:

هناك بعض الأدلة على أن القرنفل قد يفيد مرضى السكري ، يعتمد هذا على البحث الذي يشير إلى أن القرنفل قد يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) قبل وبعد تناول الطعام.

وفقًا للدراسة التجريبية لعام 2019 ، تم العثور على انخفاضات كبيرة في مستويات الجلوكوز لدى المتطوعين الأصحاء الذين تناولوا مستخلص القرنفل متعدد الفينول ، بناءً على النتائج الواعدة في الدراسات قبل السريرية المتعلقة بتأثير القرنفل على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.

حب الشباب:

على الرغم من أن زيت شجرة الشاي، معروف بشكل أفضل بعلاج البقع الطبيعية لحب الشباب، إلا أن زيت القرنفل يستخدم أحيانًا أيضًا للبثور.

منع التسمم الغذائي:

وفقًا لمراجعة 2018 ، يُظهر زيت القرنفل ، وتحديداً مكون الأوجينول ، مزايا أكثر من سوربات البوتاسيوم ، وبنزوات الصوديوم ، والمواد الحافظة الكيميائية الأخرى من حيث النشاط المضاد للميكروبات ، وجد العلماء أن زيت القرنفل ساعد أيضًا في قمع نمو الليستريا ، وهي بكتيريا شائعة أخرى معروفة بأنها تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية ، مما يشير إلى أن زيت القرنفل قد يكون مفيدًا في الحماية من التسمم الغذائي.

الآثار الجانبية المحتملة:

على الرغم من الاعتراف عمومًا بأنه آمن للاستخدام الموضعي ، فقد وجد أن زيت القرنفل يؤثر على تنوع الجراثيم المعوية عند تناوله بسبب حساسية حتى بعض البكتيريا المفيدة في منطقة الأمعاء الأحيائية للأوجينول .

يوصى عمومًا بعدم تناول زيت القرنفل بكميات كبيرة، إذا ابتلع القرنفل ، قد يسبب حرقان، يوصى بدلاً من ذلك بوضع زيت القرنفل على الجلد أو اللثة أو استخدامه كغسول للفم.