فيتامينات تساعد في علاج الالتهاب.. كيف تحصل عليها من طعامك؟

كتبت - ميرفت رشاد

أكدت الأبحاث على مر السنين أن فيتامينات معينة تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، يمكن الحصول على هذه الفيتامينات في شكل مكمل وعن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي عليها بشكل طبيعي، وفى السطور القادمة سنوضح ستة فيتامينات لها خصائص مضادة للالتهابات والأطعمة التي تعد مصادر غنية بها، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

الفيتامينات المضادة للالتهابات

فيتامين أ:

وجدت الدراسات أن فيتامين (أ) يمكن أن يمنع الجهاز المناعي من النشاط المفرط والتسبب في الالتهاب، يتوفر فيتامين (أ) في شكلين: بيتا كاروتين هو فيتامين بروفيتامين يتحول إلى فيتامين (أ) في الجسم ، وفيتامين (أ ) أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، يمكن للأنظمة الغذائية الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين" أ "، أن تساعد في تقليل الالتهاب.

مصادر الطعام:

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ الجزر واللفت والكرنب والسبانخ ومجموعة متنوعة من الخضار الورقية

فيتامينات ب:

غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B6 مستويات عالية من البروتين التفاعلي C ، وهو مركب آخر مسئول عن الالتهاب ، وخاصة في أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، لتقليل الالتهاب وزيادة فيتامين ب 6 ، جرب تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب ، بما في ذلك اللفت والفلفل الحلو والمشروم والشمام والتونة .

مصادر الطعام:

تشمل المصادر الغذائية لحمض الفوليك البازلاء السوداء ، والخضراوات الورقية الداكنة ، والهليون ، والكبد.

فيتامين سي:

من المعروف أن فيتامين سي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي ويعمل بشكل جيد، تظهر الأبحاث أن فيتامين سي يمكنه التخلص من الجذور الحرة المسئولة عن التسبب في الالتهاب.

فيتامين ج ، مثل فيتامينات ب ، قد يساعد أيضًا في تقليل البروتين التفاعلي. تعتبر المكملات مفيدة ، ولكن من الأفضل دائمًا محاولة الحصول على فيتامين سي من نظامك الغذائي.

مصادر الطعام:

للحصول على المزيد من فيتامين سي من نظامك الغذائي ، تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات ، والتي تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن الصحة وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

فيتامين د:

أثبتت الدراسات منذ فترة طويلة وجود صلة بين انخفاض فيتامين (د) ومجموعة متنوعة من الأمراض الالتهابية ، يعرف الباحثون أن تحسين فيتامين د يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

ينتج الجسم فيتامين د بشكل طبيعي بعد التعرض لأشعة الشمس ، ولكن لا يمكن للجميع الحصول على فيتامين د بهذه الطريقة، يجب على أي شخص يشتبه في انخفاض مستويات فيتامين د لديه التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص به حول الاختبار والمكملات.

مصادر الطعام:

أفضل مصادر الغذاء لفيتامين د هي الأسماك وصفار البيض واللحوم العضوية والأطعمة المكملة بفيتامين د ، بما في ذلك الحليب.

فيتامين هـ:

فيتامين (هـ) هو فيتامين آخر مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يقلل الالتهاب، ويمكن أن تكون المكملات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية.

مصادر الطعام:

يوجد فيتامين هـ بشكل طبيعي في المكسرات والبذور ، بما في ذلك اللوز وبذور عباد الشمس، كما أن العديد من الفواكه والخضراوات غنية بفيتامين هـ ، بما في ذلك الأفوكادو والسبانخ.

فيتامين ك:

وجد تقرير في مجلة Metabolism أن فيتامين K يمكن أن يقلل من علامات الالتهاب ، ويساعد في تخثر الدم ، ويحمي صحة العظام، فإن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي منه من وجباتهم الغذائية.

يجب أن يهدف الرجال البالغون إلى تناول 120 ميكروجرامًا يوميًا من فيتامين ك ، بينما يجب أن تستهدف النساء 90 ميكروجرامًا، الأرقام اليومية الموصى بها أقل للأطفال والرضع.

مصادر الطعام:

يوجد نوعان من فيتامين ك: فيتامين ك 1 وك 2. يوجد فيتامين K1 في الخضار الورقية ، بما في ذلك اللفت والسبانخ والبروكلي الكرنب، بينما يوجد K2 في الدجاج والكبد والبيض.