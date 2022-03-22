خطة النظام الغذائى الصحيحة بعد إجراء التلقيح الاصطناعى

كتبت إيناس البنا

تبدأ المرأة في حب طفلها ورعايته في اللحظة التي يتم فيها الحمل، بالنسبة للنساء اللواتي لم يكن قادرات على الحمل بانتظام، فقد جاء إجراء التلقيح الاصطناعي بمثابة نعمة، ما سمح لهن بأن يصبحن أمًا.

إذا كنت قد حملت طفلك من خلال التلقيح الاصطناعي، فأنت بحاجة إلى رعاية إضافية لنفسك وطفلك، ونعرض وفقًا للتقرير التالى حسب موقع "onlymyhealth"، سنناقش خطة النظام الغذائي التي تم تصميمها خصيصًا للأمهات، والتي يجب عليهن اتباعها بعد إجراء التلقيح الاصطناعي

النظام الغذائي الصباحي عند إجراء عملية التلقيح الصناعى

يُنصح عادةً بعدم تخطي وجبة الإفطار، حتى لو لم تكوني حاملاً، لذا إذا كنتِ حاملًا، يجب أن تحرصي على عدم تخطي وجبة الإفطار وتناولي شيئًا صحيًا وصحيًا كجزء من نظامك الغذائي أثناء الحمل .

بعد بضع ساعات من الإفطار، تأتي وجبة منتصف الصباح الخفيفة، احتفظ بشيء خفيف جدًا في وجبة خفيفة في منتصف الصباح، لتناول وجبة خفيفة في منتصف الصباح، يمكنك تناول عصير من التوت أو السبانخ أو اللفت أو المكسرات أو جنين القمح أو الزبادي أو الحليب قليل الدسم. لديهم العناصر الغذائية المطلوبة للمساعدة في نجاح التلقيح الاصطناعي.

الغداء

يجب أن يتكون غدائك من الحبوب الكاملة والخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون، اصنع سلطة من الحبوب مثل الكينوا ، الخس ذو الأوراق الخضراء العميقة ، اللفت ، أو السبانخ ، وبذور عباد الشمس. يمكنك أيضًا تناول السمك قليل الزئبق أو الدجاج المشوي أو التوفو معها.

وجبة خفيفه بعد الظهر

هذه المرة مثالية للاستمتاع بالفواكه اللذيذة، اختاري أيًا من الفواكه المفضلة لديك ورشيها بالشيا أو السمسم أو بذور عباد الشمس ، أو يمكنك أيضًا إضافة زيت الفول السوداني أو اللوز أو فول الصويا للحصول على دهون صحية مضافة لنظام غذائي صحي أثناء الحمل .

وجبة العشاء

تناول وجبة لذيذة على العشاء، يمكنك أن تبدأ عشاءك بالأرز البني أو أي حبة قمح كاملة من اختيارك، ويمكنك وضعها فوقها بالخضروات المشوية أو صلصة الطحينة والليمون أو أي صلصة صحية أخرى من اختيارك. تأكد من عدم تناول وجبة دسمة، حافظ على عشاءك الأخف وزنا بين جميع الوجبات.

قم بمشي خفيف لمدة 15-20 دقيقة حتى يتم هضم الطعام بشكل صحيح ، وتشعر بالضوء عندما تذهب إلى النوم.