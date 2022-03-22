الآثار الجانبية للتخلص من إدمان الكافيين.. طرق التخفيف منها

كتبت إيناس البنا

تعد القهوة واحدة من الحبوب المحببة بجميع أشكالها من قبل الجميع، حيث تحتل مكانة خاصة في قلوب عشاقها، وخبراء الرعاية الصحية الشاملة يروجون لأهمية شرب ما يصل إلى 3 أكواب يوميًا نظرًا لفوائدها الصحية العديدة.

أثبتت العديد من الدراسات فوائد القهوة في تقليل نوبات الصداع النصفي لدى بعض المرضى، وتأخير التدهور المعرفي وتجنب خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، تعود فوائد القهوة إلى مادة الكافيين المنبه للجهاز العصبي المركزي يمنع النعاس، ومع ذلك، فإن هذا المشروب المشهور الذي يأتي بفوائد صحية ليس هو المصدر الوحيد للكافيين، المصادر الأخرى لهذا المركب هي كما يلي:

بذور الكاكاو

مشروبات الطاقة

مكملات اللياقة البدنية

شاي أخضر

المشروبات الغازية المعبأة

أوراق الشاي

ما هي الآثار المترتبة على التخلص من سموم الكافيين؟



إذا كنت مستعدًا تمامًا للتخلص من الكافيين، فاستعد لبعض التأثيرات التالية على الصحة.

تقلبات المزاج:



عند الإقلاع عن الكافيين ، قد يسير اليوم الأول من اليومين على ما يرام - ومع ذلك ، قد تكون المراحل التالية مليئة بالتعب وتقلبات المزاج، يمكن أن تصبح غاضبًا جدًا عند فقدان مشروبات الطاقة الذي جعلك متحمسًا، ومع ذلك ، عليك أن تعرف أن الشعور بهذه الطريقة أمر طبيعي وسيزول أيضًا.

تقلبات الوزن:



غالبًا ما تكون المشروبات الغنية بالكافيين موطنًا للمحليات الاصطناعية والسكر والسعرات الحرارية المخفية - مثل المشروبات الغازية الخاصة بالحمية والشاي المنكه واللاتيه، لذلك ، عندما تقرر التخلي عن الكافيين والاحتفاظ بمرحلة التخلص من السموم لفترة طويلة، فمن المرجح أن ينخفض ​​وزنك.

الصداع:



يعتمد بعض الناس على القهوة لتهدئة نوبات الصداع النصفي - بينما يتجنب البعض الآخر كونها محفزًا، ومع ذلك ، يمكن لأولئك الذين يعتمدون على القهوة أن يصابوا بصداع شديد عند ممارسة التخلص من السموم كأعراض انسحاب، يمكن أن يحدث الصداع النابض بسبب عدم وجود الكافيين - وهو منبه يعمل على إرخاء الأوعية الدموية. نتيجة لذلك ، تنقبض الأوعية الدموية وقد يعاني المرضى من ألم نابض. لكن الخبر السار هو أن هذا ينحسر في 7-10 أيام.

قد تصبح التدريبات أكثر صعوبة:



اشرب جرعة إسبرسو قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فهي تعزز القدرة على التحمل وتحرق المزيد من الدهون وتعزز أداء التمرين - هذه العبارة مسموعة من قبل كل من يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية. ووفقًا للكلية الأمريكية للطب الرياضي، الكافيين معروف بتحسين كثافة التمرين والأداء، لذلك ، إذا تخلت عن ذلك لفترة من الوقت ، فمن المرجح أن تشعر بأن التدريبات أكثر صرامة.

كيف تتخلص من الكافيين بأمان؟



مع وضع الآثار الجانبية في الاعتبار، من السهل أن تخاف من الآثار المحتملة للاستمرار في التخلص من سموم الكافيين، لا تقلق، فهناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك على المساعدة في الشعور بعدم الراحة.

تخفيف في مرحلة التخلص من السموم - قلل ببطء من تناولك اليومي من الكافيين ثم تخلص منه تمامًا ، ابدأ بتقليل حجم الأجزاء - إلى 8 أونصات بدلاً من 12 أونصة يوميًا