5 فواكه تساعدك على إنقاص الوزن.. منها البطيخ والتوت

كتبت إيناس البنا

الفاكهة من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها دون القلق بشأن المشاكل الصحية، وترتبط المشكلات الصحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وسكر الدم وغيرها من المشكلات بزيادة الأطعمة غير الصحية التي تزيد من السعرات الحرارية وتقلل من المحتوى الغذائي الموجود في الجسم.

الفواكه غنية بالفيتامينات والألياف، وتحتوي على سعرات حرارية أقل، يمنحك الشعور بالامتلاء الذي يساعد جسمك على العمل بشكل أكثر فعالية.

أفضل الفواكه للمساعدة على إنقاص الوزن



وفقا لموقع " onlymyhealth" فإن أفضل 6 فواكه يمكن أن تساعدك بالفعل على تنظيم السعرات الحرارية و فقدان الوزن الصحي.

1. الجريب فروت



تُعرف هذه الفاكهة أيضًا باسم سوبرفوود لفقدان الوزن، غالبًا ما يضيف الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن هذه الفاكهة إلى قائمتهم من أجل تجربة فقدان الوزن بشكل فعال.

يحتوي على 40 سعرة حرارية فقط والتي توفر ما يقرب من 65٪ من المدخول اليومي من فيتامين سي في الجسم، يحتوي الجريب فروت على نسبة منخفضة من حمض نسبة السكر في الدم ويوفر كمية جيدة من السكر الطبيعي في مجرى الدم الذي يوفر لك الطاقة اللازمة، وهو منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم وبالتالي فهو فعال في تعزيز الوزن الصحي للشخص.

2. التفاح



تفاحة يوميا تغنيك عن الطبيب ، يمكنها فعلاً فعل ذلك لأنها تقضي على مخاطر عدد من الأمراض الصحية التي قد تصيبك، التفاح منخفض أيضًا في السعرات الحرارية وقد وجد أنه يدعم فقدان الوزن، يحتوي على حوالي 110 سعرة حرارية ويوفر مضادات الأكسدة الطبيعية للجسم، كما أن له تأثير ملئ أكثر على صحتك ويمكن أن يوفر انخفاضًا ملحوظًا في الدهون . إنها فاكهة مليئة بالشبع ويمكن أن تبقيك بعيدًا عن الوجبات الخفيفة غير الصحية لمدة 2-3 ساعات تقريبًا. يحتوي التفاح على مركبات طبيعية مرتبطة بانخفاض مستويات الكوليسترول في الجسم.

3. التوت



يعتبر التوت الأسود والتوت الأزرق صحيين للغاية لفقدان الوزن، إذا كان لديك نصف كوب من التوت في نظامك الغذائي طوال اليوم ، فهذا يمنحك 42 سعرًا حراريًا فقط. يمكن أن يكون هذا فعالاً للغاية لأنه يوفر حوالي 12٪ من مستويات فيتامين سي والمنغنيز في الجسم.

4. الكيوي



قد يبدو الكيوي خيارًا غير جذاب، لكنه صحي جدًا لفقدان الوزن، يحتوي الكيوي على مصدر غني بفيتامين C وفيتامين E وحمض الفوليك والألياف ومكونات كثيفة المغذيات الأخرى التي تجعل هذه الفاكهة خيارًا لا بد منه. يفيد الكيوي مشاكل ضغط الدم ويقلل محيط الخصر ويقترح أخصائيو التغذية تناول الكيوي عندما تحتاج إلى فقدان الوزن بسرعة دون زيادة مستويات السكر في الدم.

5. البطيخ



تساعد الأنواع المختلفة من البطيخ أيضًا في تقليل وزنك وهي منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، يحتوي البطيخ على 40-60 سعرة حرارية فقط وهي مفيدة جدًا في منع الكثير من السعرات الحرارية في نظامك الغذائي، يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة التي توفر لك العديد من الفوائد الصحية، يحتوي البطيخ أيضًا على فيتامين سي وبيتا كاروتين والليكوبين.