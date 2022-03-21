3 خرافات تتعلق بترهل الثدى أهمها.. الرضاعة الطبيعية

كتبت - ميرفت رشاد

مع تقدم النساء في العمر، تمر أجسادهن بمجموعة كاملة من التغييرات مثل تحول الثدي وشكله لكن في معظم الأحيان قد يكون المرء في حيرة من أمره لفهم هذه التغيرات الجسدية، وذلك بسبب نقص المعرفة الصحيحة حول هذه العمليات الفسيولوجية، فترهل الثدي هو موضوع يزعج كل امرأة ولكن بدون المعلومات الصحيحة حول هذا الموضوع، فإن النساء في حيرة من أمرهن، وفى السطور القادمة سنوضح لكى الحقائق حول المفاهيم الخاطئة والشائعة حول ترهل الثدى، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الخرافات و الحقائق:

الخرافة الأولى: التمارين تمنع تدلي ثدييك

الحقيقة: لا يمكنك أبدًا استعادة الحجم والشكل الأصليين للثدي بالكامل بمجرد أن تبدأ في التقدم في العمر، ولكن يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات لتحسين شد الثدي وقوته، يمكن تحقيق ذلك من خلال التمارين.

الخرافة الثانية: الرضاعة الطبيعية تسبب ترهل الثديين

الحقيقة: الرضاعة الطبيعية لا تسبب ترهل الثديين.

الخرافة الثالثة: ارتداء حمالة الصدر يمنع ترهل الثديين.

الحقيقة: حمالة الصدر مفيدة بالتأكيد عندما يتعلق الأمر برفع الثديين، كما أنها تمنحك الشكل والمظهر الذي تريدينه، لكن ارتداء حمالة الصدرلا يضمن عدم ترهل ثدييك أثناء الشيخوخة، وذلك لأن ترهل الثدي يحدث بشكل طبيعي أثناء عملية الشيخوخة.

أسباب ترهل الثدى

التدخين: من المواد المسببة للسرطان والتي تسبب ترهلات الثدى ومرونة الجلد في جميع أنحاء الجسم.

الشيخوخة: فمع تقدم العمر تمتد الأربطة التي تشكل أنسجة الثدى وتفقد مرونتها لذلك يتعرض كبار السن لترهل الثدى دائما.

التغيرات الهرمونية وخصوصا بعد انقطاع فترة الطمث تتعرض السيدات لترهل الثدى.

التعرض المستمر لضربة الشمس تفقد الجلد مرونته وتزيد من خطر الإصابة بترهل الثدى.

زيادة الوزن من الأشياء التي تعرضك لترهل الثدى، لذلك ينصح السيدات بممارسة الرياضة وانقاص الوزن.