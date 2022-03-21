مع تقلبات الطقس.. أسباب الإصابة بالحساسية أبرزها الغبار وبعض الأطعمة

فاطمة ياسر

مع تقلبات الطقس، يزداد فرص الإصابة بالحساسية، وهناك العديد من الحيل المسببة للإصابة بالحساسية، والتي يجب أن يتم التعرف عليها، وتجنبها للحد من الإصابة بنزلات الحساسية الشديدة، وذلك وفقا لوكالة "RIA Novosti ".

أشارت الدكتورة آنا مكسيموفا، أخصائية أمراض الحساسية والمناعة في معهد الحساسية والمناعة السريرية بروسيا، إلى أن هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالحساسية، ومنها احتقان الأنف، التهاب الحلق، والطفح الجلدي، وتهيج العين وزيادة الدموع بها، ويجب اتخاذ هذه الأعراض في الاعتبار وعلاجها والتعرف علي المسببات المؤدية للإصابة بالحساسية.

وأشارت الطبيبة، إلى أن التعرض لبعض الأمور المهيجة للحساسية تتسبب في ظهور الأعراض السابق ذكرها، ومن هذه المهيجات حبوب اللقاح، والغبار، والتعامل مع الحيوانات الأليفة ذات الشعر، هناك بعض الأطعمة المسببة للحساسية للبعض، ومنها الحليب، البيض، الأسماك، الفراولة، الموز، ولذا عليك التقليل من تناولها لكي لا تصاب بنزلات الحساسية الشديدة.

كما أن بعض الأشخاص يتعرضون للحساسية المنزلية، عند التعرض للغبار، والأتربة، الموجودة في السجاد أو الستائر أو المراتب، ولذا عليك التنظيف الدائم وترطيب هذه المسببات لتجنب التعرض لمهيجات الحساسية، كما أن الأشخاص الذين يربون حيوانات أليفة في المنزل معرضين للإصابة بالحساسية.

ونصحت الطبيبة مرضي الحساسية بضرورة الذهاب لطبيب صدر وأمراض حساسية والقيام ببعض الفحوصات التي تساعد علي اكتشاف أسباب الإصابة بالحساسية، ووضع خطة علاجية.