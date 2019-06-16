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علاج حساسية الجلد الابتعاد عن المهيجات وارتداء ملابس قطنية

الأحد، 16 يونيو 2019 05:00 ص
علاج حساسية الجلد الابتعاد عن المهيجات وارتداء ملابس قطنية حساسية الجلد
كتبت هند عادل

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حساسية الجلد من الأمور المزعجة التى قد تؤرق أى شخص، ولها كثير من الأعراض مثل الحكة والاحمرار وتورم خفيف فى بعض أجزاء الجلد أو قشور لطبقات الجلد الخارجية، وغالبا ما تزول خلال 24 ساعة، وقد تكون الحساسية شديدة لدرجة ظهور أعراض عامة مثل صعوبة فى التنفس واختناق مع انخفاض ضغط الدم بصورة شديدة و انقباض القصبة الهوائية وتورم عام فى الجسم كله، حسبما ذكر موقع webmed.

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أسباب حساسية الجلد

لسعات النحل

الحساسية تجاه الأدوية مثل البنسيلين والأسبرين

حساسية الطعام

البرودة الشديدة

العدوى بمرض جلدى

سبب وراثى

العطور والمستحضرات التجميلية

المنتجات الورقية والدهانات والأدوية والمنظفات المنزلية

بعض أنواع المضادات الحيوية الموضعية وبعض المراهم

 

أعراض حساسية الجلد

 

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هناك أعراض شائعة لحساسية الجلد تتمثل فى الحكة والاحمرار والتورم

 

التهاب الجلد التأتبى الأكزيما وتكون أعراضها

حكة واحمرار وجفاف الجلد فى الوجه ومفصل الكوع والمعصمين ووراء الركبتين والأذنين.

 

علاج حساسية الجلد

 يجب تجنب الحكة واستخدام المرطبات والمراهم الموضعية التى تقلل من الالتهابات مثل المنشطات الموضعية أو مثبطات الكالسينورين.

 

مضادات الهيستامين

قد تكون فعالة لدى البعض أحيانا ممن يعانون من حساسية الجلد خاصة عند النوم  

 

المضادات الحيوية

إذا كان يتشبه فى عدوى بكتيرية وتكون أعراضها تقشر وألم يجب استخدام المضادت الحيوية

 

ارتداء ملابس قطنية

الملابس القطنية المريحة تساعد على حماية البشرة من المهيجات

تجنب استخدام المهيجات ومنتجات الصابون التى تحتوى على كبريتات لوريل الصوديوم.

 

عمل اختبار حساسية للأدوية المسببة للحساسية

ضرورة إجراء اختبار الحساسية للتعرف على الأدوية والأطعمة التى تؤدى للإصابة بحساسية الجلد

 

تجنب الأطعمة التى تسبب تهيج الجلد

قد يؤدى تناول بعض الأطعمة مثل السمك والبيض والمانجو والفراولة ظهور حساسية الجلد، لذلك يجب الابتعاد عنها.


حساسيه الجلد

اسباب حساسية الجلد

علاج حساسية الجلد

اعراض حساسية الجلد

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