ما هى حمية دوكان لإنقاص الوزن؟

كتبت - ميرفت رشاد

قد لا تحظى حمية دوكان بشعبية مثل حمية كيتو أو حمية برولون، لكن رجيم دوكان يكتسب أهمية في عالم إنقاص الوزن نظرًا لأنه يخفض الوزن بسرعة، ما يجعله جذاب جدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى إنقاص الوزن في أسرع وقت ممكن، وفى السطور القادمة سنوضح لك ما هو نظام دوكان الغذائي ب وما إذا كان يجب عليك تجربته، وفقًا لما نشره موقع " eatingwell".

ما هي حمية دوكان؟ وكيف يعمل؟

ابتكر الطبيب الفرنسي العام بيير دوكان، نظام دوكان الغذائي في السبعينيات ، عبارة عن خطة وجبات منخفضة الكربوهيدرات وقليلة الدهون مبنية على تناول البروتينات الخالية من الدهون ، وشرب الماء ، والمشي يوميًا لمدة 20 دقيقة تقريبًا، كما هو الحال مع معظم الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، فإن النظرية هي أن الجسم ينتقل إلى حرق الدهون عن طريق الحد من تناول الكربوهيدرات.

1 – مرحلة البروتينات الخالية من الدهون

تهدف مرحلة الهجوم إلى بدء فقدان الوزن، خلال هذه المرحلة الأولى ، سيأكل المشاركون البروتينات الخالية من الدهون فقط من قائمة البروتين المسموح بها التي يوفرها النظام الغذائي ، إلى جانب 1.5 ملعقة كبيرة من نخالة الشوفان وستة أكواب من الماء على الأقل يوميًا خلال هذا الوقت ، من المفترض أن يدخل جسمك في الحالة الكيتونية ، على غرار الخطط الأخرى منخفضة الكربوهيدرات ، والفكرة هي أنك ستستخدم مخازن الدهون الخاصة بك كوقود، عادةً ما تستمر مرحلة الهجوم هذه من 3 إلى 7 أيام ، اعتمادًا على مقدار الوزن الذي يرغب الشخص في إنقاصه.

تشمل الأطعمة البروتينية المسموح بها في هذه المرحلة اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض ومنتجات الألبان الخالية من الدسم ، يُسمح بكميات صغيرة من الزيت وعصير الليمون والمخللات يمكن تناول المحليات الصناعية ، والمكرونة منخفضة الكربوهيدرات المصنوعة من الجلوكومانون بكميات غير محدودة.

2 -مرحلة الخضروات غير نشوية

سيأتي معظم فقدان الوزن خلال المرحلة الثانية من نظام دوكان الغذائي ، المتعلق بالقيود والإرشادات المطبقة، يعني الانتقال إلى المرحلة الثانية إضافة خضروات غير نشوية إلى النظام الغذائي بكميات غير محدودة كل يوم، تشمل الأمثلة على الخضروات غير النشوية الكوسة والفاصوليا الخضراء والباذنجان والبصل والفطر والخس والكرفس والخياربالإضافة إلى ذلك ، توصي الخطة بزيادة كمية نخالة الشوفان إلى ملعقتين كبيرتين يوميًا، يُسمح بملعقة صغيرة من زيت الزيتون لطهي الخضار.

يعتمد متوسط ​​طول هذه المرحلة على جدول مدته 3 أيام لكل كيلو تريد أن تخسره ويمكن أن تستمر عدة أشهر ، حسب أهدافك.

3 – مرحلة الفاكهة والجبن

تعتبر هذه المرحلة مرحلة صيانة لمنع استعادة الوزن المفقود وترسيخ عادات الأكل وممارسة الرياضة الجديدة في النظام الغذائي، يبدأ المشاركون في إعادة إضافة الأطعمة المحظورة سابقًا مثل الفاكهة والجبن ومنتجات الحبوب الكاملة مثل الخبز والمكرونة "بتناول" الأطعمة والوجبات بكميات محددة، تتطلب هذه المرحلة أن تجعل يومًا واحدًا في الأسبوع "بروتينيًا نقيًا" ، يتم تضمين نخالة الشوفان والتمارين الرياضية في هذه المرحلة .

المرحلة الرابعة: الاستقرار

الاستقرار هو في الأساس الطريقة التي يجب أن يأكل بها الشخص إلى أجل غير مسمى ، وفقًا للنظام الغذائي ، سيتبع الشخص القواعد الثلاث للدكتور دوكان والذى يعتمد على تناول يومًا واحدًا في الأسبوع البروتين الخالى من الدهون، وتناول 3 ملاعق كبيرة من نخالة الشوفان يوميًا، والمشي لمدة 20 دقيقة كل يوم، ولا توجد أطعمة محظورة، لكن كميات الأطعمة مثل الفاكهة تكون محدودة.

هل يعمل نظام دوكان الغذائي؟

من المحتمل أن تفقد وزنك كلما أجريت تغييرات جذرية على نظامك الغذائي، خاصة عند تقليل كمية الطعام الذي يتم تناوله، في حين أن هذا النظام الغذائي قد يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى القصير، فقد لا يتم ملاحظة فقدان الوزن المستمر، كما هو الحال مع العديد من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والوجبات الغذائية التقييدية .

وكما هو الحال مع أي نظام غذائي يقضي على الأطعمة بأكملها أو يحد منها ، يمكن للناس أن يخاطروا بمواجهة فجوات غذائية ، مما قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن ، ومشاكل في الجهاز الهضمي ، والتعب وآثار جانبية أخرى غير مرغوب فيها بالإضافة إلى ذلك ، قد لا يكون اتباع أي نظام غذائي شديد التقييد مستدامًا أو ممتعًا مع العديد من الأنظمة الغذائية التقييدية ، يمكن للناس استعادة الوزن بمجرد التوقف عن اتباع النظام الغذائي.