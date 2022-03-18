ما أهمية دمج شركات السيارات العامة فى كيان واحد؟.. المركبات الكهربائية السر

تحليل عبد الحليم سالم

توشك وزارة قطاع الأعمال العام، على دمج 4 شركات متخصصة فى صناعة وتجارة وصيانة السيارات والمركبات فى كيان واحد تحت اسم وشعار شركة النصر للسيارات، ما يعيد الوضع لسابق عهده، حيث كانت "الهندسية للسيارات" الشركة المستقلة حاليا، جزءا من شركة النصر للسيارات.



الشركات الأربع التى سيجرى دمجها فى كيان واحد، ستكون قوة كبيرة متكاملة للتعامل مع الملف الجديد وهو تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية، حيث من المنتظر تصنيع سيارة ملاكى وأتوبيس 14 راكبا وتوك توك كهربائيا، وذلك بالتعاون بين الشركة والجانبين الصيني والكورى.



كما أن تدشين كيان قوى يمتلك خبرات فنية وبشرية ومالية كفيل بالمساهمة فى الانطلاق نحو تصنيع كافة المركبات الكهربائية، بداية من التوك توك البديل الكهربائى للتوك توك الحالي فى إطار الحد من استهلاك الوقود الإحفوري والحد من الملوثات، بجانب الإحلال التدريجى لكافة المركبات وتحويلها لمركبات كهربائية بدلا من السولار والبنزين، وهو ما يمهد لتحول اقتصادى كامل تزامنا مع التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما تنتهجه الحكومة المصرية أيضا.