20 مارس.. انطلاق المؤتمر العلمى الطلابى الأول بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تنظم جامعة كفر الشيخ المؤتمر العلمي الطلابي الأول تحت شعار "رعاية المبتكرين والمبدعين" وذلك يوم الأحد 20 مارس الجاري في قاعة المؤتمرات بكلية الطب البشري بمشاركة طلاب كليات ومعاهد الجامعة تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرازق دسوقي، برئاسة الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومقرر المؤتمر الدكتور مروة غلاب ومنسق المؤتمر رئيس اتحاد الطلاب إسماعيل إبراهيم .

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن المؤتمر يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ، مؤكداً بأن المؤتمر يهدف إلي استثمار العقول الغضة والطاقات الواعدة والقدرات غير المحدودة لدي الطلاب والطالبات بالجامعة، وإحداث نقلة نوعية في شخصية الطلاب ورفع المستوي العلمي والثقافي لدي طلاب وطالبات الجامعة ، ونشر ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، والإسهام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف دسوقي بأن المؤتمر يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لجميع طلاب وطالبات الجامعة لعرض مشروعاتهم البحثية وأفكارهم الإبداعية ومبادراتهم الريادية، وبناء جسور التواصل العلمي بين الطلاب في مختلف المجالات وتشجيعهم للعمل الريادي وإقامة المشروعات الصغيرة وتكوين حلقة وصل بين الطلاب ومؤسسات سوق العمل وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية قادرة علي اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطلاب الابداعية وتنميتها ورعايتها.