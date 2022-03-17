وزير خارجية الإمارات لنظيره الروسى: يجب تغليب الحوار لحل النزاع فى أوكرانيا

كتب سمير حسنى

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن تطلع بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعسكري مع الإمارات.

وشدد وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإماراتي، على دعم بلاده الكامل للاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها، مضيفا: " المشاكل بين رئيسي الحكومة الجديد والبرلمان يجب أن تحل بدبلوماسية".

وندد لافروف بالهجمات على المنشآت المدنية في السعودية والإمارات من اليمن، مؤكدا أن الأزمة في اليمن يجب أن تحل دبلوماسيا.

وحول الوضع في السودان، قال وزير الخارجية الروسي: نقدر جهود المجلس السيادي في السودان بشأن التجهيز للانتقال السياسي.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، بكافة الجهود المبذولة للوساطة بشأن أزمة أوكرانيا، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا.

ودعا بن زايد إلى تغليب المشاورات لحل النزاع في أوكرانيا، مشددا على ضرورة استمرار استقرار أسواق الطاقة والغذاء عالميا.