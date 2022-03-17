"مطور إكس العقارية" تكرم الراحل أشرف الشيتي خلال افتتاح فرعها الجديد فى أكتوبر

كتب أحمد حسن

انطلاقا من الاستراتيجية الطموحة التي وضعها رجل الأعمال أشرف الشيتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شورى القابضة قبل رحيله، أعلنت شركة مطور اكس العقارية -إحدى شركات مجموعة شورى القابضة- عن افتتاح فرعها الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

قال أحمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة مطور إكس العقارية، إن رجل الأعمال أشرف الشيتي أرسى قواعد العمل في شركة مطور إكس منذ انطلاق أعمالها بالسوق العقاري، فقد استهدف من الفترة الأولى لعمل الشركة الحفاظ على علاقة قوية مع عملاء الشركة، وأن تكون المصداقية والجودة عناصر أساسية يقوم عليها عمل الشركة.

وأضاف أن رجل الأعمال أشرف الشيتي كان ذا خبرة وإسهام قوي في مجال التطوير العقاري والاستثمار الصناعي والتجاري، وكانت شركة مطور إكس العقارية واحدة من الشركات التابعة لمجموعة شورى القابضة التي يرأسها، ونجح في أن تتوافر لدى كافة شركات المجموعة نفس معايير الجودة والمصداقية والأمانة في خدمة العملاء وشركاء النجاح.

وتابع أن أ.أشرف الشيتي، كان داعمًا للشباب ومُسخرًا جهوده لمساعدتهم على اكتساب الخبرات اللازمة واكتساب مهارات سوق العمل، فالشباب هم عماد هذا الوطن والاستثمار بالسوق العقاري، كما كان واثقا في قدراتهم غير المحدودة.

وأشار إلى أن افتتاح الفرع الجديد للشركة في منطقة 6 أكتوبر يأتي ضمن خطة الشركة للتوسع وخدمة عملائها والوصول لعدد أكبر من العملاء بالإضافة إلى خدمة توسعات الشركة الحالية والمستقبلية

وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات متنوعة منها مشروع “أوريكا” وهو مشروع سكني عبارة عن فيلات بمدينة الشيخ زايد، ومشروع ”The muse” بنشاط تجاري إداري ويقع في شارع التسعين الشمالي ويتم تنفيذه بالشراكة مع مجموعة سعد الدين.

كما وقعت الشركة اتفاقية تطوير مشترك لاستكمال المرحلة الثانية لمشروع بيانكى السكني السياحي، وتتضمن استكمال تطوير المرحلة الثانية بمشروع “بيانكي السياحي"، حيث تتولى “مطور إكس” جميع أعمال استكمال المشروع بما فى ذلك تخطيط وتصميم وتطوير وإنشاء وتسويق المشروع.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات متنوعة وقوية تدعم خطتها للنمو والتوسع وزيادة قاعدة عملائها، كما تمتلك الشركة فريق عمل ذا خبرة وكفاءة قوية تؤهله لخدمة العملاء وتحديد متطلباتهم وخدمتها في المشروعات الحالية والمستقبلية.