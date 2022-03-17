مصرع طفلة صدمتها سيارة بعزبة كوم النجار فى بسيون بالغربية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطار من مأمور مركز بسيون باصطدام سيارة طفله تبلغ من العمر 13 سنة وإصابتها بإصابات بالغة وجرى نقلها إلى مستشفى بسيون، لكنها لفظت أنفاسها، وفر السائق هاربا على الطريق العام، ولم يستطع أحد إيقافه.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة والاستماع إلى شهود العيان والتصريح بدفنها وتسليم الجثة إلى ذويها.