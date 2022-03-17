مش بس بيقوى النظر.. الجزر مفيد لمناعتك ويحميك من الأمراض

فاطمة ياسر

الجزر يعد من الأطعمة الجيدة للجسم لأنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومنها فيتامين أ وسي، وعنصر البيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يحميك من الأمراض.

ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الجزر، ومنها:

فوائد الجزر



-يحافظ على صحة العين:



الجزر يحتوي على فيتامين "أ"، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة والتعرض لحدوث مشاكل في العين، وخاصة عند التقدم في العمر كاعتمام عدسة العين أو الجلوكوما، كما أنه يحسن الرؤية.

-تقوية الجهاز المناعي:



لأن الجزر يحتوي علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة، فهذا يجعله من الأطعمة المفيدة والمهمة في تقوية الجهاز المناعي، لأن هذه العناصر الغذائية تحمي من الإصابة بالالتهابات، وتحارب الأمراض.

-يحمي بشرتك:



يعمل على تجديد نمو خلايا الجلد، وتنشيطه وبالتالي إصلاح الأنسجة في البشرة، ويجدد تكوين الكولاجين داخل طبقات الجلد، ولذا فتناولك له يحميك من الإصابة بأي مشاكل في البشرة، ويجعلها نضرة.

-مفيد لمرضى السكر:



يحتوي الجزر علي نسبة عالية من الألياف، ولذا تناول مرضى السكر له يعد خيارا غذائيا رائعا لتنظيم مستوياته في الدم، والحد من تعرضه للارتفاع.